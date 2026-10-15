Fußball-Bundesliga: FC Augsburg in Elversberg wieder mit Flügelspieler Wolf

Augsburg - Der FC Augsburg kann in der Fußball-Bundesliga wieder auf Flügelspieler Marius Wolf setzen. Der Routinier hatte zuletzt beim 2:2 (1:0) gegen den FC Bayern München erkrankt gefehlt. "Marius ist wieder ganz normal im Training, ist gesundet", berichtete Trainer Manuel Baum. Der 31-Jährige ist damit ein Anwärter für die Startelf für das Spiel der Schwaben bei der SV Elversberg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Vor seinem Ausfall gegen die Münchner hatte Wolf in allen Partien in der FCA-Startelf gestanden.