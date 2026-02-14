 
Fußball-Bundesliga FC Augsburg im Kellerduell gegen Schlusslicht Heidenheim

In der Hinrunde unterlag der FC Augsburg dem 1. FC Heidenheim. Das soll den Fuggerstädtern diesmal unter keinen Umständen passieren.

Fußball-Bundesliga: FC Augsburg im Kellerduell gegen Schlusslicht Heidenheim
Eine Szene aus dem emotionalen Hinrundenspiel zwischen Heidenheim und Augsburg. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg empfängt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in einem Big-Point-Spiel den Bundesligaletzten des 1. FC Heidenheim. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum will mit einem Sieg unbedingt verhindern, noch einmal in größte Abstiegssorgen gebracht zu werden. Für die Heidenheimer ist die Lage längst höchst gefährlich. Mit nur 13 Punkten nach 21 Spieltagen sind sie abgeschlagen Tabellenletzter. Seit acht Partien sind sie sieglos.

Dennoch warnte Baum vor dem Kontrahenten und sprach davon, dass die Spiele der Heidenheimer "immer knapp" ausgehen würden. In der Hinrunde unterlagen die Augsburger mit 1:2 gegen die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt.