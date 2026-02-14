Fußball-Bundesliga: FC Augsburg im Kellerduell gegen Schlusslicht Heidenheim

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg empfängt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in einem Big-Point-Spiel den Bundesligaletzten des 1. FC Heidenheim. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum will mit einem Sieg unbedingt verhindern, noch einmal in größte Abstiegssorgen gebracht zu werden. Für die Heidenheimer ist die Lage längst höchst gefährlich. Mit nur 13 Punkten nach 21 Spieltagen sind sie abgeschlagen Tabellenletzter. Seit acht Partien sind sie sieglos.