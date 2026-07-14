Fußball-Bundesliga: FC Augsburg holt Junioren-Nationaltorhüter von Union Berlin

Der gebürtige Berliner wurde zunächst beim BFC Dynamo und später bei Union Berlin ausgebildet. In der vergangenen Saison absolvierte er 21 Einsätze für die U19 der Köpenicker. Zudem stand Wisbereit im Saisonendspurt dreimal im Profikader des Bundesligisten. Der Nachwuchsmann gehörte auch zum DFB-Aufgebot für die U19-Europameisterschaft in Wales, bei der die deutsche Auswahl die Silbermedaille gewann.