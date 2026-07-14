Fußball-Bundesliga: FC Augsburg holt Junioren-Nationaltorhüter von Union Berlin

Augsburg - Der FC Augsburg hat Junioren-Nationaltorhüter Tom Wisbereit vom 1. FC Union Berlin verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der 18-Jährige ablösefrei in die Fuggerstadt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.
Der FC Augsburg schnappt sich ein Talent für das Tor. Tom Wisbereit, zuletzt bei der U19-EM dabei, wechselt aus Berlin in die Fuggerstadt.
Augsburg - Der FC Augsburg hat Junioren-Nationaltorhüter Tom Wisbereit vom 1. FC Union Berlin verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der 18-Jährige ablösefrei in die Fuggerstadt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.
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Der gebürtige Berliner wurde zunächst beim BFC Dynamo und später bei Union Berlin ausgebildet. In der vergangenen Saison absolvierte er 21 Einsätze für die U19 der Köpenicker. Zudem stand Wisbereit im Saisonendspurt dreimal im Profikader des Bundesligisten. Der Nachwuchsmann gehörte auch zum DFB-Aufgebot für die U19-Europameisterschaft in Wales, bei der die deutsche Auswahl die Silbermedaille gewann.
"Mit seinen 18 Jahren, einer Körpergröße von 1,95 Metern und seiner Erfahrung als Teil der deutschen U19-Nationalmannschaft ist er ein äußerst spannendes Torwarttalent. Durch das regelmäßige Training bei den Profis und die Spielpraxis in der Regionalliga findet er bei uns optimale Voraussetzungen, um sich gezielt weiterzuentwickeln", erklärte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.