"Tim Schnitzer ist ein Spieler mit großem Potenzial, weshalb er in der Vergangenheit vermehrt in der nächsthöheren Ausbildungsstufe eingesetzt wurde. Mit diesem Ansatz wollen wir Tim in unserem Talentmanagement weiter fördern und ihn mit gezielten individuellen Maßnahmen behutsam an den Profifußball heranführen", erklärte Sportdirektor Marinko Jurendic.