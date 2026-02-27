Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg steht in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sky) vor einem besonderen Spiel. Zum 500. Mal laufen die Schwaben in der Bundesliga auf. Gegen den 1. FC Köln könnte der Mannschaft von Trainer Manuel Baum dabei der 150. Sieg glücken. Man wisse, was man könne und wolle Woche für Woche Punkte holen, sagte Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj. Bei einem Sieg dürften sich die größten Abstiegssorgen des FC Augsburg erledigt haben.