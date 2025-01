Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg will auch zum Start ins neue Fußball-Jahr seine Heimstärke demonstrieren. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga Vizemeister VfB Stuttgart. Die Augsburger holten 14 ihrer 16 Saisonpunkte zu Hause.