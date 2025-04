Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg will im Kampf um einen internationalen Startplatz angreifen. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup empfängt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Champions-League-Kandidat Eintracht Frankfurt. Man wolle auf die Jagd gehen und noch so viele Punkte wie möglich holen, verkündete Thorup vor dem Heimspiel.