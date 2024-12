Fußball-Bundesliga: FC Augsburg droht Engpass in Abwehr

Augsburg - Dem FC Augsburg droht vor dem wichtigen Jahresfinale bei Holstein Kiel ein Engpass in der Abwehr. Kapitän und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw fehlt am kommenden Samstag im Bundesliga-Gastspiel beim Aufsteiger wegen der fünften Gelben Karte. Im letzten Heimspiel dieses Jahres, dem 0:2 (0:2) gegen Doublegewinner Bayer Leverkusen am Samstag, knickte Gouweleeuws Verteidigerkollege Chrislain Matsima mit dem rechten Fuß um und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen behandelt werden.