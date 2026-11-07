Paderborn - Bei gleich zwei Spielen der Fußball-Bundesliga ist es zu medizinischen Notfällen auf den Tribünen gekommen. Bei der Partie zwischen Mainz 05 und Bayern München wurden die Anfeuerungen der Fans für mehrere Minuten eingestellt. Auslöser war ein Arzteinsatz im Bayern-Block. Eine zunächst bewusstlose Person ist nach Angaben eines Mainzer Vereinssprechers aber mittlerweile wieder ansprechbar.