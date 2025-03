Der betroffene Fan war ins Krankenhaus gebracht worden. Wegen des Notarzt-Einsatzes war es in der Arena lange still. Auch die Münchner Anhänger in der Südkurve verzichteten aus Respekt auf lautstarkes Anfeuern. "Vielen Dank zudem an alle Fans im Stadion, die ein feines Gespür für die Situation hatten und aufgrund der Ereignisse auf weiteren Support verzichteten", schrieb der VfL Bochum bei X.