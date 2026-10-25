Dortmund - Borussia Dortmunds Joker und Darts-Fan Maximilian Beier hat nach seinem Siegtor in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt ein besonderes Geschenk bekommen. "Mir hat ein Fan da ein Ticket in die Hand gedrückt. Es sind wohl hier Darts-Weltmeisterschaften in den Westfalenhallen, und der hat ihm ein Ticket geschenkt", berichtete BVB-Trainer Niko Kovac nach dem 1:0-Erfolg mit einem Schmunzeln. "Und das habe ich ihm dann weitergegeben, sodass er dann auch als Dartfan hingehen kann."