Ob Neuer seinen 2026 auslaufenden Kontrakt noch mal verlängert? Ob dann Urbig oder womöglich Nübel auf ihn folgt? Das werde man sich "ganz in Ruhe anschauen", sagte Eberl. Eine schnelle Entscheidung werde es nicht geben. Während Nübel diesmal wortlos verschwand, verließ Urbig das Stadion nach seinem - auch persönlichen - Sieg auf jeden Fall mit einem guten Gefühl.

Klare Siege gegen die Top-Teams

Die Bayern seien das "Nonplusultra - nicht nur in der Bundesliga", sagte VfB-Trainer Hoeneß. 6:0 gegen RB Leipzig, 3:0 gegen Bayer Leverkusen, 5:0 in Stuttgart - gerade die Teams, denen aufgrund ihres spielerischen Potenzials am ehesten eine Überraschung zugetraut wurde, watschten die Münchner ganz besonders heftig ab. Dazu kam das 2:1 im Klassiker gegen Borussia Dortmund.

Man schaue trotzdem auf die Konkurrenz, erklärte Eberl, "weil wir nicht diese Arroganz haben und sagen, es interessiert uns nicht mehr". National dürften die Bayern dennoch kaum einzuholen sein. Jetzt auch noch als Meister der Rotation.