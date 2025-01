"90 Prozent ist die individuelle Qualität"

"Ich denke, dass 90 Prozent des Jobs, vielleicht 99, die individuelle Qualität der Spieler ist", sagte Kompany vielmehr vor dem Rückrundenstart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg. "Ich habe keine Arroganz in Bezug darauf, keinen Wunsch, mich wichtigzumachen. Es sind gute Spieler, die laufen und performen wollen, die in guten und schlechten Phasen zusammen aktiv sein wollen. Dann kannst du bestimmte Dinge erreichen."