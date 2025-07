Der 52 Jahre alte Babbel sagte, dass Hoeneß natürlich einen "Riesenanteil" am Werdegang und der Stellung des FC Bayern im Fußball habe. "Nur jetzt muss er sich in meinen Augen entscheiden: Entweder ist er wieder voll dabei und kann so weitermachen wie früher und meinen, das ist immer noch in, wobei sich die Zeiten nun mal geändert haben, oder er bleibt komplett weg." Die unklare Rolle von Hoeneß "ist für alle Beteiligten ein Desaster", meinte Babbel.