München - Der frühere Bundesliga-Profi und 19-malige Fußball-Nationalspieler Lars Bender wird Nachwuchstrainer beim FC Bayern München. Der 37-Jährige übernimmt zur neuen Saison die U17, wie der Rekordmeister mitteilte. Bender hatte seine Trainerlaufbahn 2022 beim Deutschen Fußball-Bund gestartet, arbeitete auch dort im Jugendbereich. Zuletzt betreute er die Regionalliga-Mannschaft des SV Wacker Burghausen.
Fußball-Bundesliga Ex-Nationalspieler Bender wird Bayern-Nachwuchstrainer
dpa 22.05.2026 - 13:16 Uhr