Fußball-Bundesliga: Ex-Nationalspieler Bender wird Bayern-Nachwuchstrainer

Bender verbrachte den Großteil seiner Profikarriere bei Bayer Leverkusen und bestritt zwischen 2009 und 2021 fast 350 Pflichtspiele für den Werksclub. In der Jugend spielte er - genau wie sein Zwillingsbruder Sven, der ebenfalls lange in der Bundesliga aktiv war - für den TSV 1860 München.