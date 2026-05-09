Vor allem über die linke Flanke - also die rechte Abwehrseite der Gladbacher - waren die Fuggerstädter immer wieder gefährlich. Kömür (32.) und Gregoritsch (35.) jeweils aus spitzem Winkel sowie erneut Kömür per Kopfball (45.+2) aber konnten die Überlegenheit der Hausherren nicht zu weiteren Treffern nutzen. Trainer Manuel Baum konnte zufrieden sein. Ob der Erfolgscoach auch nächste Saison an der Seitenlinie zu sehen sein wird, ist dagegen weiter unklar.