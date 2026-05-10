Jatta trifft, Freiburg antwortet
Die Führung der Gastgeber fiel ein wenig überraschend. Jatta (14.) erzielte aus kurzer Entfernung sein erstes Bundesliga-Tor. Die Freude der Hamburger währte nicht lange. Zwei Minuten nach Jattas Treffer glich der Ex-St. Paulianer Matanovic mit seinem neunten Saisontor aus.
HSV mit besserem Start in die zweite Halbzeit
Die Hamburger kamen nach der Pause schwungvoller aus der Kabine. Den Freiburgern schien nach den Anstrengungen aus der Europa League die Kraft auszugehen. So kam der HSV zu mehr und mehr aussichtsreichen Szenen.
Vuskovic (64.) war es dann, der die Hamburger in Führung brachte. Der kurz zuvor eingewechselte Fabio Baldé (67.) machte dann alles klar. Die Freiburger hatten kaum mehr etwas entgegenzusetzen. Immerhin gelang Matanovic (87.) mit seinem zweiten Tor der Anschluss. Vieira traf für den HSV noch den Pfosten (90.+5).