"Das ist ein besonderer Tag für mich. Die Fans waren so beeindruckend. Ich habe so viel Liebe von den Fans, von den Spielern, vom Betreuerstab bekommen", schwärmte Vuskovic bei DAZN. Hoffnungen auf ein weiteres Jahr im HSV-Trikot konnte er aber nicht geben: "Im Fußball weiß man nie, aber die Chance ist sehr, sehr klein. Ich habe diese Saison für den Verein gespielt. Jedes Spiel war sehr besonders. Es war sehr schön. Hamburg ist meine zweite Heimat."