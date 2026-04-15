Fußball-Bundesliga Eta als "Alibi-Frau"? Über den Mangel an Trainerinnen

Die heutige Cheftrainerin des Schweizer Frauen-Erstligisten Young Boys Bern befürchtet bei Eta aber auch negative Reaktionen im Falle des Misserfolgs. "Ich wünsche ihr, dass sie auch die Punkte holt, weil sonst wird es halt immer wieder daran festgemacht werden, dass sie eine Frau ist. Das wäre nicht fair", sagte Wübbenhorst.

Ex-Unioner sieht große Herausforderung für Eta

Lucas Tousart kickte für die Eisernen, als Eta vor über zwei Jahren als Co-Trainerin einsprang - und sieht auch ein Problem. "Es geht eher um den zwischenmenschlichen Bereich. Sie wird Entscheidungen treffen, klar Stellung beziehen und etwas Abstand schaffen müssen. Das ist eine Rolle, die schwieriger zu bewältigen ist", sagte der Mittelfeldspieler der "L'Équipe".

Für Union Berlin war Etas Beförderung eine "logische Konsequenz". Die Köpenicker nehmen in Sachen Gleichberechtigung ohnehin eine Vorreiterrolle ein. In Jennifer Zietz gibt es eine Geschäftsführerin Profifußball Frauen. Die Spielerinnen erhielten bereits in der Regionalliga Verträge, die ihnen ermöglichten, nur vom Fußball zu leben. Schon vor dem Bundesliga-Aufstieg absolvierten sie ihre Heimspiele wie die Männer in der Alten Försterei.

Etas Aufstieg hat Vorbildcharakter. Doch wie groß der tatsächliche Effekt ist, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. "Das eröffnet Möglichkeiten für kleine Mädchen, die gerade Fußball spielen und nun denken, ich könnte überall Trainerin werden, sehr erfolgreich sein und eine richtige Karriere haben", vermutete etwa Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany.