Bremen - Die Verantwortlichen des FC Bayern München haben bei der Verletzung von Torwart Manuel Neuer schnell Entwarnung gegeben. Der 39-Jährige war beim 3:0 (2:0) im Spiel bei Werder Bremen in der Halbzeitpause wegen leichter Wadenprobleme ausgewechselt worden. Trainer Vincent Kompany sagte aber bereits in der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Wir glauben nicht, dass es etwas Schlimmes ist. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, weil er etwas gespürt hat. Beruhigend ist, dass Manuel sehr entspannt aussah nach dem Spiel."