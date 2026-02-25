Fußball-Bundesliga: El Mala-Einsatz fraglich - Köln kämpft mit Ausfällen

Sicher fehlen werden Alessio Castro-Montes und Linton Maina sowie die zuletzt von Muskelverletzungen geplagten Joel Schmied, Jan Thielmann und Sebastian Sebulonsen. "Es gibt eine extreme Häufung, das ist nicht von der Hand zu weisen. Da müssen wir auf Ursachenforschung gehen", sagte der FC-Coach mit Blick auf die vielen Muskelverletzungen. "Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Intensität der Bundesliga und unsere Spielart, voll dagegenzuhalten."