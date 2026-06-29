Fußball-Bundesliga: Eintracht verleiht Lisztes erneut nach Ungarn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt verleiht den ungarischen Mittelfeldspieler Krisztián Lisztes für ein weiteres Jahr an Ferencvárosi TC. Dies teilten die Hessen mit. Der 21-Jährige war im Sommer 2024 an den Main gekommen, aber ein Jahr später ohne Einsatz in der Bundesliga wieder an seinen Heimatclub abgegeben worden. Aufgrund von Verletzungen kam er dort lediglich auf sieben Pflichtspieleinsätze.