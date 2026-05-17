Und auch mit den Fans hatte es sich Riera längst verscherzt. Die Frankfurter Anhänger rollten zum Ende des Spiels gegen Stuttgart ein Banner mit den Worten "Nada de gracias, Alberto" aus. Das bedeutet übersetzt so viel wie "Danke für Nichts, Alberto".

Image von Krösche als Top-Manager angekratzt

Das riskante Eintracht-Experiment mit dem extrovertierten Spanier ist krachend gescheitert - und setzt auch Kaderplaner Krösche, der noch einen Vertrag bis 2028 bei der Eintracht hat, zunehmend unter Druck.

Er hatte in seiner bislang knapp fünfjährigen Amtszeit oft ein glückliches Händchen bei Trainern und Transfers, zuletzt griff er aber häufiger auch mal daneben. Riera ist da nur das prominenteste und jüngste Beispiel.