Mainz (dpa/lhe) - Der erste Bundesliga-Saisonsieg ausgerechnet im Rhein-Main-Derby löste bei den Verantwortlichen und Spielern von Eintracht Frankfurt pure Glücksgefühle aus. "Das war ein starkes Statement von der Mannschaft nach der letztwöchigen berechtigten Kritik und ein sehr wichtiger Sieg für uns und unsere Fans", sagte Trainer Adi Hütter nach dem überzeugenden 3:1 (2:0) der Hessen beim FSV Mainz 05. "Ich denke, das hat man gesehen. Wir haben das Rhein-Main-Duell auch für die Eintracht-Familie gewonnen