Stürmer Jonathan Burkardt, der in seinem alten Wohnzimmer ein Tor und eine Vorlage zum erst zweiten Frankfurter Sieg in der Fußball-Bundesliga "ein sehr, sehr gutes Gefühl, vor allem nach den ersten zwei Spieltagen, die schwierig für uns waren", sagte der Ex-Mainzer. "Dass wir jetzt drei Punkte holen konnten in einem wirklich schweren Auswärtsspiel, wo sich die Eintracht in den letzten Jahren immer schwergetan hat, tut sehr, sehr gut."