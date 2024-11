Leipzig - Der Einsatz von Loïs Openda im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund ist weiter offen. Laut Cheftrainer Marco Rose sei es noch fraglich, ob der Stürmer von RB Leipzig in den Flieger steigen kann. "Bei Loïs müssen wir schauen, wie er reagiert, ich habe Hoffnung auf alles. Wenn er in den Flieger steigt, ist er im Kader, dann spielt er vielleicht auch von Anfang an", sagte Rose vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky).