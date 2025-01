Fußball-Bundesliga: Einsatz von Leipzigs Gulacsi gegen Leverkusen weiter offen

"Wenn Patrik gesund ist, das wissen wir in Leipzig, dann trifft er. Er ist ein Boxstürmer, ein mitspielender Stürmer", lobte Rose und spricht in Zusammenarbeit mit Topvorlagengeber Florian Wirtz von "zwei Spielern mit außergewöhnlichen Qualitäten." In seinen vergangenen acht Spielen erzielte Schick zwölf Tore. Sieben Treffer davon wurden von Nationalspieler Wirtz vorbereitet.