Viele Ausfälle vor entscheidenden Wochen

Eine baldige Rückkehr von Neuer wäre für die von zahlreichen Ausfällen belasteten Münchner eine gute Nachricht. Besonders wichtig für den FC Bayern sind im April die beiden Viertelfinal-Duelle in der Champions League mit Inter Mailand. Das Hinspiel findet am 8. April (21.00 Uhr) in München statt, im Rückspiel in Mailand am 16. April (21.00 Uhr) fällt die Entscheidung.