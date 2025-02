"Die Noten gibt ein anderer", sagte der ehemalige Manager von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig in Anlehnung an die Schulzeit, in der die Lehrer für die Bewertung zuständig waren. "Ich kann sagen, dass das erste Jahr bei Bayern München sehr aufregend und sehr intensiv, aber auch mit Glücksmomenten versehen war, wenn ich an unsere Trainerwahl denke", sagte Eberl.