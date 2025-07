Fußball-Bundesliga Ehemaliger Kompany-Spieler wechselt zum FC Augsburg

Wiedersehen mit Matsima

Beim FCA gibt es ein Wiedersehen mit dem französischen U21-Nationalmannschaftskapitän Chrislain Matsima, mit dem er gemeinsam in der Jugend bei der AS Monaco spielte. Im Alter von 18 Jahren wechselte der ehemalige französische U21-Nationalspieler Massengo nach England zu Bristol City. Nach einer halbjährigen Leihe zu AJ Auxerre schloss er sich zur Saison 2023/24 dem FC Burnley an. Für Bristol City und Burnley bestritt Massengo insgesamt 107 Partien in der englischen Championship sowie drei Premier-League-Spiele. In der vergangenen Rückrunde wurde er erneut an Auxerre ausgeliehen.