Fußball-Bundesliga Effenberg über Klassiker: Kann "enge Kiste" werden

München - Der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg hat vor dem deutschen Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) BVB-Coach Nuri Sahin in Schutz genommen. "In Dortmund muss man auch die Verletztensituation mit in die Bewertung einbeziehen. Mir ging die Kritik da zu schnell auf Nuri Sahin, obwohl das nicht fair ist", sagte der frühere Bayern-Star im Interview der Mediengruppe "Münchner Merkur/tz". Dortmund hat in der Bundesliga-Tabelle schon zehn Punkte Rückstand auf den Rekordmeister.