Kimmich weiter als Gesicht der Zukunft erhofft

"Wir würden ihn gerne in Zukunft als eines der Gesichter vom FC Bayern sehen, aber entscheiden muss er es", sagte Eberl. Kimmich, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, war am Sonntagabend kurz vor der Pause ausgewechselt worden.