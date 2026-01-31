Zwischenzeitlich hatte es bereits Berichte gegeben, dass sich der deutsche Fußball-Rekordmeister und der französische Nationalspieler in Punkten wie einem Handgeld und einer Ausstiegsklausel einig geworden seien. Der 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Innenverteidiger ist international begehrt und könnte die Münchner am Saisonende ablösefrei verlassen. Paris Saint-Germain oder Real Madrid gelten als Interessenten.