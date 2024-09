Kiel - Der FC Bayern befindet sich seit geraumer Zeit mit Nationalspieler Jamal Musiala in Vertragsgesprächen und hofft auf eine baldige Einigung. "Es ist so, dass wir uns schon die ganze Zeit austauschen, über Monate hinweg. Wir werden uns hinsetzen, wir werden reden. Wir werden das in aller Ruhe machen", sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl beim TV-Sender Sky und betonte: "Jamal weiß, was er an Bayern hat. Aber wir wissen auch, was wir an Jamal haben."