Fußball-Bundesliga: Eberl: Vertragsangelegenheiten vor der Crunchtime klären

Mönchengladbach - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl will die offenen Vertragsfragen bei seinen Stars vor der entscheidenden Saisonphase geklärt haben. "Wir sind uns alle einig, wenn die Crunchtime in der Bundesliga, in der Champions League kommt, dann müssen die Dinge geklärt sein, dann müssen die Entscheidung gefallen sein - in welche Richtung auch immer", sagte Eberl am Rande des Topspiels bei Borussia Mönchengladbach beim TV-Sender Sky mit Blick auf die Zukunft von Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Jamal Musiala.