Fußball-Bundesliga Eberl und die Millionen-Frage: "Dann kommt es auf den Tisch"

Samstag erstes Testspiel

Bis zum Pflichtspielauftakt am 16. August im Franz-Beckenbauer-Supercup bei Pokalsieger VfB Stuttgart kann sich auch Wanner beweisen. Der erste Test steht am Samstag gegen Olympique Lyon an. Am 7. August folgt ein Heimspiel gegen Tottenham Hotspur, am 12. August tritt der FC Bayern bei Grasshopper Club Zürich an. Die neue Bundesliga-Saison beginnt für die Münchner am 22. August mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig.