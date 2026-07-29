Fußball-Bundesliga Eberl über seine Zukunft - und warum er "schmunzeln" musste

Rottach-Egern - Der FC Bayern München plant in diesem Sommer keine weiteren Neuzugänge mehr. "Ehrlicherweise musste ich dieses Jahr sehr, sehr schmunzeln über den ganzen Transferjournalismus", sagte Sportvorstand Max Eberl. Durch die Zugänge des am Mittwoch in Rottach-Egern vorgestellten Neuzugangs Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) und von Ismael Saibari (PSV Eindhoven) hätte der Verein "sehr, sehr schnell die Stellen geschlossen". Mit den zwei jeweils rund 50 Millionen Euro Ablöse teuren Zugängen sei man "eigentlich fertig" auf der Einkaufsseite.