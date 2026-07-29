Fußball-Bundesliga Eberl über seine Zukunft - und warum er "schmunzeln" musste

Spannend ist die Frage nach der Zukunft von Eberl im Verein. Der Aufsichtsrat muss entscheiden, ob der bis 2027 laufende Vertrag verlängert wird. "Da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner", sagte Eberl. "Meine Aufgabe ist, den Job zu machen, den ich jetzt über zwei Jahre schon mache. Einen Kader zu bauen, der Erfolg bringen kann, der Werte hat, der Jungs hat, mit denen man sich identifizieren kann. Einen Fußball, bei dem die Menschen sich wiederfinden und Spaß haben. Das ist das, was meine Aufgabe ist, und dann wird man über mich entscheiden."