Fußball-Bundesliga Eberl über Müller-Vertrag: Einfach in die Augen schauen

München - Thomas Müller entscheidet beim FC Bayern München selbst über seine Zukunft. "Er braucht ja nicht großartig verhandeln. Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns tief in die Augen schauen, schauen uns den Kader an und dann wird es weitergehen", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Und wenn er vielleicht sagt, ich habe keine Lust mehr, okay, dann wird es auch für uns weitergehen und dann müssen wir schauen, Thomas anderweitig einfangen können, dass er uns helfen kann. Aber das ist wirklich ein Gespräch, was noch weit weg ist."