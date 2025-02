Fußball-Bundesliga: Eberl über mentale Probleme und Gesundung: Spannendste Reise

Hamburg - Drei Jahre nach seinem überraschenden Ausstieg bei Borussia Mönchengladbach als Sportdirektor hat Max Eberl offen von der für ihn gesundheitlich und menschlich schwierigen Zeit erzählt. "Was mich wirklich sehr getroffen hat, war im Nachgang irgendwann in diesem ganzen Reigen, was ich denn in Zukunft machen werde, dass die Menschen mir Schauspielerei und Theater unterstellt haben", sagte der heutige Sportvorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München bei der Sportbusiness-Konferenz SpoBis in Hamburg. Das sei auch das, was viele Menschen in unserer Gesellschaft hindere zu sagen, wie es ihnen denn wirklich geht.