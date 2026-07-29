Das hat Brown bei Bayern vor

In erster Linie soll er dem oft verletzten Kanadier Alphonso Davies auf der linken Außenverteidigerposition Konkurrenz machen. "Ich will zeigen, was ich kann. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann", sagte Brown. "Der Trainer hat mir schon gezeigt, was ich gut kann. Ich habe viel mit ihm gesprochen. Ich will so viele Spiele, wie möglich machen, der Mannschaft helfen und letztlich Titel gewinnen."