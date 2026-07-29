Rottach-Egern - Sportvorstand Max Eberl hat Neuzugang Nathaniel Brown eine wichtige Rolle beim FC Bayern München in Aussicht gestellt. "Ich glaube, jeder hat bei der WM gesehen, spätestens dort, was für eine Qualität Nene hat", sagte Eberl bei der offiziellen Vorstellung des Neuzugangs. "Als sich die Chance dann aufgetan hat, mussten wir zuschlagen, weil ich glaube, er ist der Spieler, dem die Zukunft gehört." Brown kam für rund 50 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt, sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2031 datiert.