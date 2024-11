Zuvor hatten die Bayern 5:0 in Bochum und 4:0 im DFB-Pokal in Mainz gewonnen. "Das Hauptaugenmerk ist, dass wir die verlorene Meisterschaft zurückholen", sagte Eberl nach dem Titelgewinn von Bayer Leverkusen in der vergangenen Spielzeit: "Wir haben in den ersten neun Saisonspielen ein Statement gesetzt."