Eberl äußert sich zu Kritik

An Eberl entzündet sich im Zuge der vielfältigen Vertragsverlängerungen beim FC Bayern und nun auch in der Causa Müller immer wieder Kritik. Auch dazu äußerte sich der 51-Jährige. "Kritik habe ich viel bekommen, seitdem ich beim FC Bayern bin." Er kriege sie "aber gar nicht so mit", behauptete der seit einem Jahr amtierende Sportvorstand.