Entscheidungen vor der "Crunchtime"

"Dass wir irgendwann entscheiden müssen, das ist so im Leben", bekräftigte der Sportchef aber am Mittwochabend mit Blick auf die Rückrunde. "Ich glaube, auch Josh will, dass irgendwann entschieden wird. Ich habe schon gesagt, wir werden nicht in die Crunchtime (der Saison) gehen und keine Entscheidungen haben", sagte Eberl. Das gelte aber nicht nur bei Mittelfeldspieler Kimmich.