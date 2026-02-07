Fußball-Bundesliga Eberl kontert Vuskovic-Frage mit "Zielgerade" bei Upamecano

Bayern können nicht jeden holen: "Sind kein Geldscheißer"

Dann wurde Eberl grundsätzlich: "Wir können nicht jeden guten Spieler holen, wo die Öffentlichkeit meint, der muss zum FC Bayern. Dann kommt irgendwann die andere Seite und sagt: "Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Wir können doch nicht den Kader so groß aufblähen." Also: sehr guter Spieler, ohne Frage. Aber unser Hauptaugenmerk liegt auf dem internen Transfer - und der ist bekannt."