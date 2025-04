Fußball-Bundesliga: Eberl glaubt nicht an Neuer-Comeback in Mailand

München - Sportvorstand Max Eberl sieht keine echten Chancen auf ein Comeback von Kapitän Manuel Neuer im wichtigen Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand. "Hoffen tun wir immer, aber ich glaube nicht", sagte Eberl nach dem 2:2 des Bundesliga-Tabellenführers im Klassiker gegen Borussia Dortmund auf die Frage nach einer Restchance bei Torwart Neuer für das Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Mailand. Die Bayern müssen in Italien ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen.