Fußball-Bundesliga Eberl erinnert bei Superjoker Musiala an Messi und Ronaldo

Große Spieler entscheiden Spiele

Alles Musiala, oder was? Kompany mag den Starkult um Einzelne nicht, auch wenn er "die unglaubliche Qualität von Jamal" erneut hervorhob und schon am Tag zuvor die Wichtigkeit Musialas mit der von Lionel Messi früher beim FC Barcelona und von Cristiano Ronaldo bei Real Madrid in Bezug gesetzt hatte.