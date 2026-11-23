München - Trotz der Kritik am öffentlichen Umgang mit Jamal Musiala sieht Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als legitim an. "Man konnte ja schlecht überhören in den letzten zwei Tagen, dass das Thema noch mal Wellen geschlagen hat. Und trotzdem bleibe ich dabei: Es ist unsere Sorgfaltspflicht, dass Jamal Zeit bekommt, wieder gesund wird und zur alten Form zurückfinden kann", sagte Dreesen in einem Interview von "Münchner Merkur/tz" und "Bild".