München - Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wehrt sich gegen die Behauptung, der deutsche Fußball-Rekordmeister könne sich keine Wunschspieler mehr leisten. "Wir können uns jeden Transfer leisten, den wir machen wollen. Wir haben eine ausgezeichnete Kapitalquote, dem FC Bayern geht es sehr gut", sagte der 58-Jährige in der "Welt am Sonntag": "Aber wir wollen einen Spieler bezahlen können - ohne zur Bank rennen zu müssen. Das ist nicht die DNA des FC Bayern."