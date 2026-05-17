München - Beim Party-Marathon zur deutschen Meisterschaft hat der FC Bayern München auf eine schmerzhafte Saison-Enttäuschung zurückgeblickt, Tausende Fans aber gleichzeitig über eine Double-Ansage jubeln lassen. "Wir hatten, glaube ich, alle dieses Jahr das Gefühl, dass wir die Champions League gewinnen können. Das tut richtig weh, aber in einer Woche haben wir noch ein Spiel und da werden wir noch mal richtig Gas geben", rief der scheidende Leon Goretzka den ausgelassenen Anhängern auf dem Marienplatz zu.