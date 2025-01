Sané trifft die Latte

Zu Spielbeginn sah es so aus, als könnten die Bayern nahtlos an das 5:0 gegen die TSG Hoffenheim anknüpfen. Leroy Sané, zweifacher Torschütze am Mittwochabend, legte sofort mit einem Lattenschuss los (3.). Und Harry Kane scheiterte an VfL-Torwart Kamil Grabara (4.). Doch danach agierten die Bayern gegen kompakt verteidigenden Wolfsburger zeitweise technisch unsauber.