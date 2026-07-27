Fußball-Bundesliga Diomande in Leipzig - Wechsel zu Real noch nicht geklärt

Leipzig - Shootingstar Yan Diomande ist wie von RB Leipzig erwartet mit den anderen WM-Spielern am Montagmorgen in der Trainingsakademie erschienen. Der 19 Jahre alte Ivorer absolvierte mit den WM-Rückkehrern wie David Raum die obligatorischen Leistungstests beim Fußball-Bundesligisten, auch wenn für den Ivorer und seine Berater der Wechsel zu Real Madrid perfekt sein soll. Das berichtet auch Transfer-Experte Fabrizio Romano. Nach dpa-Informationen ist bei RB Leipzig allerdings noch nichts geklärt, viele Details sollen noch offen sein.