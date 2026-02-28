Fußball-Bundesliga Diks verschafft Mönchengladbach späten 1:0-Sieg

Mönchengladbach - Riesenjubel im Borussia-Park: Borussia Mönchengladbach hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein Lebenszeichen gegeben und die Negativserie von sieben sieglosen Spielen am Stück beendet. Der fünfmalige deutsche Meister bezwang dem 1. FC Union Berlin mit 1:0 (0:0) und kletterte mit nunmehr 25 Punkten in der Tabelle auf Rang zwölf. Die Gäste, die in der Woche zuvor ihren Negativlauf beendet hatten, halten mit 28 Zählern noch einen Sicherheitsabstand zu den Abstiegsrängen. Vor 52.488 Zuschauern erzielte Kevin Diks den Treffer für die Gladbacher in der Nachspielzeit (90.+4 Minute) per Foulelfmeter.